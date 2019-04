Correção: Homem é agredido por seguranças do Metrô de SP; veja o vídeo

A versão anterior deste texto informava, erroneamente, que a vítima da agressão era uma mulher. A pessoa que tomou a cotovelada e um soco é, na verdade, um homem.

Um homem foi agredido por seguranças do Metrô na noite de segunda-feira, 8,na estação Bresser - Mooca, zona leste da capital.

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, a vítima estaria acompanhando um dos detidos pelos seguranças após revista na entrada da estação. Ao seguir os detidos, o homem levou uma cotovelada e um soco de um segurança (1'37" do vídeo). Logo na sequência, outro segurança o agride com um soco na barriga.

Em nota, o Metrô informou que irá apurar a conduta dos empregados e tomar as providências administrativas necessárias. De acordo com a empresa, o tumulto ocorreu quando um usuário tentou burlar o sistema por várias vezes na noite desta segunda-feira na estação Bresser-Mooca. De acordo com o Metrô, o usuário ficou agressivo e teve de ser contido pelos agentes de seguranças da companhia e retirado do sistema.

No texto, o Metrô disse que outros passageiros se envolveram no tumulto durante a ação dos agentes de segurança.

