Correção: Escolhido de Trump para o Trabalho, Andrew Puzder desiste de cargo

O escolhido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Departamento do Trabalho, Andrew Puzder, anunciou nesta quarta-feira que desistiu do cargo.

"Foi uma honra ser considerado pelo presidente Trump para comandar o Departamento do Trabalho e colocar os trabalhadores e as empresas americanas de volta à prosperidade sustentável", disse, em sua declaração. O empresário ressaltou que apoia totalmente Trump e sua "equipe altamente qualificada".

A audiência de confirmação de Puzder estava marcada para amanhã, mas alguns republicanos tinham levantado preocupações sobre a nomeação, levantando questões como a falta de pagamento de impostos pelo escolhido de Trump. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários