Correção: Ensino híbrido ganha espaço na educação básica

Diferente do que foi publicado na matéria "Ensino híbrido avança nas escolas" (31/3), a oficina sobre Metodologias Ativas é oferecida por um professor filiado à Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e não pela ABED. Segue texto corrigido:

Liz Honorato Parente tem 8 anos e um conhecimento sobre pássaros de deixar os adultos boquiabertos. Reconhece alguns pelo formato do bico, tonalidade da penugem e até forma de voar. O estudo dessas aves é o tema da pesquisa individual que desenvolve na escola Lumiar, na região central de São Paulo, onde cursa o primeiro ciclo do ensino fundamental. Durante a aula, a garota recebe as orientações, mas toda a exploração é feita fora dos muros do colégio: tanto em vídeos e textos na internet como nos parques da capital.

Já comum no ensino superior, o ensino híbrido - modalidade de aprendizagem que combina ensino presencial e a distância (EAD) - tem ganhado cada vez mais espaço na educação básica. O crescimento é resultado dos avanços tecnológicos e, nas escolas de educação básica, surge principalmente como ferramenta para implementação da metodologia.

"A Lumiar reconhece o estudante em toda a sua potencialidade e organiza o currículo com atividades que o levam a desenvolver uma gama de competências fundamentais, como autonomia e responsabilidade", diz Fabia Apolinario, gerente de implementação pedagógica. "Nesse aspecto, quando pensamos em ensino híbrido, criamos oportunidades para que essa criança ou adolescente possa coplanejar os objetivos de aprendizagem e as etapas de suas atividades."

Para os especialistas, o formato é um amadurecimento de uma vocação já bem brasileira. "O Brasil tem uma tradição forte na questão da lição de casa, que já caracteriza uma atividade a distância. O que o modelo híbrido faz é incentivar um pouco mais isso, mas desta vez com atividades mais atrativas e com maior protagonismo das ações coletivas", afirma João Mattar, vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. "Além disso, o ensino híbrido já é um aperitivo para quem, talvez, vá escolher um curso superior totalmente a distância. Não faz sentido deixar o aluno ficar até seus 17 anos em modelos totalmente presenciais."

Para trabalhar o tema "cultura" com alunos de ensino médio no colégio Mary Ward, a professora de leitura e letramento Elaine Cristine Fernandes da Silva organizou a turma em grupos relacionados a tópicos como cultura popular, cultura erudita e cultura de massa e deu aos alunos a tarefa de buscar as referências, deixando os momentos em sala de aula para mediar o andamento dos trabalhos. Cada grupo produzirá um blog, que será visto e comentado pelos colegas. "Isso é metodologia ativa. O professor se torna um mediador e os alunos têm mais chance de, por meio da tecnologia, gerir o próprio aprendizado. Isso enriquece muito o repertório deles", diz a educadora.

Um dos pioneiros no uso do ensino híbrido no ensino fundamental, o colégio Dante Alighieri tem até um case sobre o assunto. Em 2009, quando o surto de H1N1 obrigou muitas escolas a suspender as aulas, a escola manteve a aplicação do conteúdo pela plataforma online. Por uma questão curricular, a coordenação também marcou aulas de reposição in loco. "Mas, quando no meio tempo a Diretoria Regional de Educação viu os relatórios da produção dos alunos online, liberou o Dante para cancelar as presenciais, pois o currículo estava em dia. A partir disso, passamos a respeitar mais a plataforma e ampliar seu uso", conta a diretora, Valdenice Minatel.

Formação de professores

Para que o uso do ensino híbrido na educação básica ganhe escala, é preciso não apenas investir nas ferramentas mas também na formação dos professores que irão administrá-las. Desde 2018, o professor Alan Cordeiro Fagundes, filiado à Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), oferece uma oficina gratuita e online para ensinar o uso de Metodologias Ativas a professores das redes pública e privada. "Explicamos como usar as plataformas e pedimos que os professores tragam casos concretos que têm em sala de aula para trabalhamos propostas juntos", explica Cordeiro. Uma das recomendações do curso é que os docentes reorganizem os materiais. "Deve-se parcelar os conteúdos em vídeos, atividades etc. Não dá para fazer o ensino híbrido com material muito adensado."

Outras instituições oferecem a própria estruturação de uma disciplina para o formato híbrido. A CS Plus, startup criada pela escola de programação e robótica Super Geeks, auxilia a instalar o ensino de Ciência da Computação nas escolas. "Instalamos nossa plataforma, treinamos os professores e oferecemos suporte no dia a dia para que possam trabalhar programação sem a necessidade de serem programador seniores", explica Marco Giroto, fundador da Supergeeks.

Uma das escolas atendidas é o Colégio CEM, em Concórdia, a 466 km de Florianópolis. A escola transformou Ciência da Computação em disciplina obrigatória da pré-escola ao ensino médio. "Várias outras escolas estão no procurando, até porque cultura digital é uma das competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)."