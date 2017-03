Correção: Doria apresenta nesta quinta 'plano enxuto' com 50 metas

A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. No 2º parágrafo, o texto informou que cada um dos 5 eixos de desenvolvimento teria 10 metas. Na verdade, o número de metas varia. Portanto, a informação foi retirada. Segue o texto corrigido:

O plano de metas do tucano está dividido em cinco eixos de desenvolvimento: Social, Econômico e Gestão, Humano, Urbano e Meio Ambiente e Institucional. Talvez o compromisso mais ousado a ser assumido nesta quinta é colocar o plano de desestatização de pé, uma de suas prioridades. Com ele, Doria estabelece a meta de arrecadar ao menos R$ 5 bilhões - valor menor que os R$ 7 ou R$ 10 bilhões já declarados por ele.

Estará no planejamento também outras decisões de governo complexas, como reduzir para 30 dias o tempo médio de espera para exames médicos prioritários; zerar a fila de cirurgias, com a lançamento do 'Corujão Cirurgia'; dar acesso à internet de alta velocidade a todas as escolas municipais; contratar 800 médicos; plantar 200 mil árvores e ainda garantir acolhimento para, no mínimo, 90% da população de rua.

Apresentar um plano de metas até 90 dias após a posse é obrigação de todo prefeito de São Paulo assegurada na Lei Orgânica do Município. A versão que Doria levará à Câmara nesta quinta, no entanto, não é definitiva. A lei também prevê que haja participação popular no processo - a partir de abril serão realizadas audiências públicas para ouvir sugestões da população.

A formulação do plano de Doria foca nas metas-fim, classificação usada pelo secretário municipal de Gestão, Paulo Uebel, para definir ações de resultado. Segundo Uebel já explicou publicamente, construir uma creche, por exemplo, é uma meta meio. Aumentar o número de vagas na educação infantil de zero a três anos é meta fim.b

Abaixo, algumas das metas de Doria:

Desenvolvimento Econômico:

1) reduzir o tempo de abertura de empresas de baixo risco para 5 dias

2) viabilizar R$ 5 bilhões para a Prefeitura com o Plano de Desestatização

Desenvolvimento Institucional:

1) assegurar que 100% dos dados publicados pela Prefeitura sejam disponibilizadas em formato aberto

2) aumentar a arrecadação com a dívida ativa em 10% por ano

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente:

1) plantar 200 mil árvores no município

2) beneficiar 210 mil famílias pela regularização fundiária

Desenvolvimento Humano:

1) transformar 100% dos CEUs em polos de inovação em tecnologias educacionais e práticas pedagógicas

2) disponibilizar a todas as escolas municipais de ensino fundamental acesso à internet de alta velocidade

Desenvolvimento Social:

1) reduzir para 30 dias o tempo médio de espera para exames médicos prioritários

2) garantir acolhimento para, no mínimo, 90% da população em situação de rua

