A matéria "Apenas 22 municípios têm cobertura adequada contra o HPV" teve o título e partes do texto alterados para correção de dados. O texto informava que 22 municípios, o equivalente a 1% do total de cidades brasileiras, têm esquema vacinal do HPV completo. O correto são 239 municípios, ou 4% do total.

Leia aqui o texto corrigido.

