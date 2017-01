Corpos de piloto e de mulher estão em IML de Angra dos Reis

Os dois corpos últimos resgatados da fuselagem do avião que caiu na tarde de ontem (19) no litoral de Paraty, no sul fluminense. Os corpos chegaram, às 12h30, ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, município vizinho.

Um dos corpos é do piloto da aeronave Osmar Rodrigues e de outra mulher, que viajava com o grupo, ainda não identificada. O grupo hoteleiro Emiliano, proprietário do avião, divulgou uma nota à imprensa, informando que as duas mulheres que estavam na aeronave eram Maira Lidiane Panas Helatczuk, de 23 anos, e sua mãe Maria Hilda Panas, de 55 anos. De acordo com a nota, Maira era massoterapeuta e prestava serviço a Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, empresário e dono do grupo hoteleiro, que também estava na aeronave.

Os corpos das outras três vítimas do acidente foram resgatados no início da madrugada de hoje e levados para o IML, entre eles do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki.

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão investigando o acidente. A Procuradoria da República em Angra dos Reis abriu inquérito para investigar as causas do acidente e já pediu documentos à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à Aeronáutica, relativos à manutenção da aeronave, e também as gravações das conversas entre o piloto e a torre de controle do aeroporto de Paraty.

Os agentes e procuradores estão colhendo depoimentos de testemunhas.

Veja Também

Comentários