Corpo do jornalista Saulo Gomes é velado em Ribeirão Preto

O corpo do jornalista e escritor Saulo Gomes, que faleceu na madrugada de hoje (23), aos 91 anos, após sofrer um infarto em Ribeirão Preto, interior paulista, está sendo velado na Sala Diamante do Memorial Campos Elíseos. O velório será encerrado amanhã (24), às 10h, e o corpo do jornalista, cremado, informou o memorial.

Saulo Gomes nasceu no Rio de Janeiro e ingressou no jornalismo em 1965, como repórter da Rádio Continental. Ele foi um dos pioneiros da televisão brasileira e teve como destaque em sua carreira duas entrevistas com o médium Chico Xavier, uma em 1968 e outra em 1971. Entre 1996 e 2014 publicou cinco livros.

Ele foi também diretor de jornalismo da TV Rio Preto, em São José do Rio Preto, da Rádio A Voz do Oeste e da TV Brasil Oeste, em Cuiabá e da Rádio Capital, em São Paulo. Além de ser membro da Ordem dos Velhos Jornalistas desde 2003, ocupava há 15 anos a cadeira número 28 da Academia Ribeirão-Pretana de Letras.