Corpo de tripulante de embarcação naufragada é encontrado em Bertioga

O corpo do tripulante desaparecido após um naufrágio na noite de ontem (1º) no rio Itapanhaú, em Bertioga (SP), foi encontrado na manhã de hoje (2) pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Dois tripulantes estavam a bordo. Um conseguiu alcançar a margem do rio e o outro desapareceu.

Em nota, a Capitania dos Portos de São Paulo, órgão da Marinha, confirmou o naufrágio do barco de pequeno porte Perb, no rio Itapanhaú, em Bertioga, por volta das 19h de ontem.

“Peritos da Capitania foram enviados na manhã de hoje (2), para coletar informações. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades”, diz a nota. Os nomes dos tripulantes não foram divulgados.

