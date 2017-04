Corpo de primo de Rosinha Garotinho é encontrado em Niterói

O corpo de Fábio Pestana de Barros, primo da ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira, 13, no mar da Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói. O subtenente do Corpo de Bombeiros, de 48 anos, pilotava um helicóptero particular que caiu por volta das 18h30 desta quarta-feira, 12.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas uma das hipóteses é que as fortes chuvas que atingiam a região no momento tenham contribuído.

O piloto, Paulo Roberto de Andrade Costa, conseguiu se salvar após saltar da aeronave durante a queda. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Também não há informações sobre o percurso que o helicóptero fazia, apenas que era um modelo Esquilo pertencente à empresa de táxi aéreo Heli-Rio.

A reportagem não conseguiu contato com o responsável pela empresa.

