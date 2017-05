Corpo de mineiro morto na fronteira do México com os EUA será trazido ao Brasil

O corpo do mineiro Fabrício da Silva Santos, de 31 anos, encontrado próximo da fronteira do México com os Estados Unidos, será transladado para o Brasil com recursos doados em campanha na internet. Fabrício teria morrido afogado ao tentar atravessar o Rio Bravo. O corpo foi encontrado na sexta-feira, 5. Sua mulher e o filho, de um ano, já estariam vivendo nos Estados Unidos. A viagem seria para encontrar a família.

Segundo o site em que os recursos foram levantados, o montante necessário para o translado foi alcançado no domingo, 7. Nesta segunda-feira, 8, o total às 16h30 era de US$ 14.165, ou cerca de R$ 45 mil. A campanha foi iniciada no sábado, 6. Em texto no site, os organizadores do pedido de recursos agradeceram as doações. "Irmãos chegamos a atingir, graças a misericórdia de Deus e a generosidade do coração de cada um de vcs, a meta para o translado do corpo!".

"Amanhã, segunda-feira (hoje) o consulado brasileiro no México entra em contato para finalizar o contrato entre nossa família e a funerária para, enfim, dar o descanso merecido ao nosso guerreiro Fabrício"!, diz o texto, postado por Josiane Coss, moradora de Brockton, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, as despesas para translado do corpo nesses casos são de responsabilidade da família. O governo brasileiro, no entanto, ajuda no que se refere a contatos para liberação de documentos.

