Corpo de menino que caiu em córrego na zona leste é achado no Tietê

O Corpo de Bombeiros encontrou no fim da tarde desta quarta-feira, 28, o corpo do menino Matheus Henrique da Silva, de 11 anos, no Rio Tietê, próximo a uma mineradora em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. O garoto estava desaparecido desde a segunda-feira, 26, quando caiu no Córrego do Rincão, na Vila Matilde, zona leste da capital paulista, durante o forte temporal que atingiu a cidade.

O corpo do menino foi achado no terceiro dia de buscas por equipes do 18º Grupamento de Bombeiros (GB) em uma área de difícil acesso, no quilômetro 49 da Estrada dos Romeiros.

"Já era uma hipótese que estava sendo trabalhada a localização nessa região até mesmo pela velocidade e volume das águas no dia dos fatos", afirmou o capitão Rondelo. "Nós podemos tranquilizar a família desse sofrimento, entregar (o corpo do) o garoto a seus familiares."

O capitão dos bombeiros informou que os parentes da criança serão levados até o local onde o corpo foi encontrado para confirmar que seja Matheus. "Porém, com as características passadas, já podemos trabalhar com a hipótese de 100% de reconhecimento."

Chuva forte

No dia do acidente, Matheus estava jogando bola com os amigos no condomínio em que morava. O córrego corta o lote, e há grade de proteção apenas na parte interna do local. O temporal que caiu na tarde de segunda em São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção.