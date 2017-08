Corpo de Luiz Melodia será velado a partir das 18h, no Rio

O corpo do cantor e compositor Luiz Melodia, 66 anos, que morreu hoje de madrugada, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer na medula óssea, será velado a partir das 18h desta sexta-feira, na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá. O enterro será amanhã (5) às 10h, no cemitério do Catumbi.

Nascido no Morro do Estácio, na zona central do Rio, em janeiro de 1951, Luiz Carlos dos Santos era filho do sambista Oswaldo Melodia e começou a carreira musical em 1964, quando formou a banda Os Instantâneos, ao lado dos amigos Manoel, Nazareno e Mizinho.

Nota de pesar

O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Estácio de Sá expediu nota externando “o seu profundo pesar em virtude do falecimento de um de seus mais ilustres torcedores. Luiz Melodia elevou nosso pavilhão e nossa comunidade aos mais altos patamares através de sua música e hoje nosso surdo chora e o Berço do Samba se cala em solidariedade a todos os fãs e à querida amiga e esposa Jane neste momento de dor, que também é nosso”..

“Uma perda irreparável para a Música Popular Brasileira, para o samba e para a Estácio de Sá, no ano em que completamos nove décadas de história. Decretamos luto oficial de dois dias, suspendendo nossas atividades de quadra nesta sexta e sábado”, finaliza a nota.

