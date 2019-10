Corpo de líder do Estado Islâmico é lançado ao mar, diz fonte dos EUA

O corpo do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr Al-Baghdadi, foi lançado ao mar. A informação foi dada por uma fonte oficial norte-americana às agências de notícias internacionais, sem acrescentar mais detalhes. Não há informação sobre quando e onde ocorreu a operação.



Aparentemente, foi um procedimento semelhante ao que foi adotado em relação a Osama Bin Laden, líder da Al Qaeda, depois de ter sido morto, no Paquistão, por uma unidade de elite das forças norte-americanas.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende revelar vídeos da operação militar em que morreu o líder do Estado Islâmico.

O Partido Democrata pede explicações. Alega que a Rússia e a Turquia souberam da operação antecipadamente, mas que o Congresso norte-americano nem sequer foi avisado.

