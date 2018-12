Corpo de George H.W. Bush será sepultado no Texas

A cerimônia contará com a presença do presidente Donald Trump e da primeira-dama, Melania - Pablo Martinez Monsivais/Pool via REUTERS

O corpo do ex-presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush (1989-1993), 94 anos, será enterrado ao lado do "amor da sua vida", como ele definia sua mulher Barbara Bush, na área da Biblioteca Bush, situada na cidade de College Station, a 160 quilômetros de Houston, no Texas (Estados Unidos).

Amanhã (5), haverá uma cerimônia privada, em Houston, na Igreja Episcopal de St. Martin, local que ele e sua mulher, que morreu em abril, frequentavam assiduamente.

Foi recebido por um comitê integrado pelos líderes da Câmara dos Representantes e do Senado, tanto do Partido Democrata como do Republicano, e liderado pelo seu filho, o ex-presidente George W. Bush (2001-2009).

No Capitólio, o corpo do 41º ex-presidente dos Estados Unidos será colocado sob a cúpula e permanecerá acessível para permitir que os cidadãos ofereçam suas condolências. O velório foi aberto ontem à noite e segue até hoje (4) pela manhã.

A cerimônia contará com a presença do presidente Donald Trump e da primeira-dama, Melania, assim como de outros ex-governantes e personalidades destacadas da vida pública americana.

Depois, o caixão de Bush pai, como era conhecido para diferenciar de seu filho, o também ex-presidente George W. Bush (2001-2009), será levado a Houston de novo para receber o último adeus da sua família.