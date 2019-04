Corpo de ex-presidente do Peru é velado em Lima

REUTERS/Guadalupe Pardo/Direitos Reservados

O corpo do ex-presidente do Peru, Alan García, está sendo velado na Casa do Povo, em Lima, onde são prestadas homenagens por diversos setores políticos e simpatizantes. Pilar Nores, esposa de Garcia, e os filhos do casal acompanham o velório.

O ex-presidente do Peru morreu ontem (17) durante cirurgia, depois de dar um tiro na cabeça ao receber ordem de prisão em sua casa, no bairro Miraflores, em Lima.