Corpo de ex-governador será levado em cima de uma viatura dos Bombeiros até cemitério

Um veículo do Corpo de Bombeiros irá transportar o caixão com o corpo do ex-governador Pedro Pedrossian do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, onde o corpo está sendo velado, até o Cemitério Parque das Primaveras, onde haverá o enterro previsto para as 17h.

O veículo ABT, que funciona como carro fúnebre, vai percorrer a avenida Afonso Pena até a Calógeras, em direção ao cemitério. Autoridades, amigos e familiares velam o corpo do ex-governador e prestam suas últimas homenagens.

Pedro Pedrossian morreu em casa, enquanto dormia, nesta madrugada, aos 89 anos.

