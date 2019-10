Corpo de empresário desaparecido é encontrado após 48h de buscas em rio

Cacau, como é conhecido, se desequilibrou da lancha e caiu no rio ao tentar pegar o boné que havia caído na água - (Foto: Divulgação)

Foram quase 3 dias de buscas pelo corpo do empresário Antônio Carlos Alastico, de 45 anos, conhecido como Cacau, que morreu afogado no rio Sucuriú, em Três Lagoas (MS), no último sábado, durante um passeio de barco. O corpo foi encontrado nas proximidades do local onde teria acontecido o acidente.

Cacau estava com a esposa e a filha pescando em um barco, e durante o deslocamento do ponto de pesca, o boné dele teria caído na água. Ao fazer uma manobra para voltar para buscar o boné, ele acabou caiu fora do barco. Segundo apurada, ele chegou a pedir ajuda para a esposa, mas acabou afundando em sua frente.

Ele deixou a esposa e duas filhas, além de famíliares e amigos que ainda não acreditam morte precoce do comerciante.

Cacau era proprietário da Casa de Carne Bistekão e também dono do Cacau Espetos, que funcionava junto ao açougue. O local era ponto de encontro de amigos há décadas.

A DESPEDIDA

A despedida acontece nesta terça-feira (15). O corpo do empresário está sendo velado na capela da Cardassi. O sepultamento será no Cemitério Santo Antônio, em Três Lagoas.