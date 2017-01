Corpo de dono do hotel Emiliano é cremado em São Paulo

São Paulo, 21/01/2017 - O corpo do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do hotel Emiliano, foi cremado no início da noite no Cemitério da Vila Alpina, zona leste de São Paulo. A cerimônia estava marcada para ocorrer às 20 horas, mas acabou sendo antecipada a pedido da família. O velório durou pouco mais de duas horas no mesmo local. Filgueiras estava com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e outras três pessoas em seu avião que caiu na última quinta-feira em Paraty, no Rio de Janeiro. (Wagner Gomes - [email protected] )

Veja Também

Comentários