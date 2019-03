Corpo de Domingos de Oliveira é sepultado no Rio

Divulgação/Secretaria de Cultura RJ

Na presença de parentes e amigos, foi enterrado hoje (24), no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, o corpo do ator, diretor e cineasta Domingos de Oliveira, morto ontem (23) em sua casa, no Leblon. Ele faria 83 anos em setembro.

No cinema, destacou-se pela realização de filmes como Todas as mulheres do mundo (1966), o mais celebrado até hoje, e Barata Ribeiro, 716 (2016), entre outras produções. Oliveira passou mal em casa e não conseguiu esperar pelo socorro médico.