Corpo de delegado é encontrado em porta-malas de carro no Rio

O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Fábio Monteiro foi encontrado morto no Complexo de Favelas do Jacarezinho, na zona norte do Rio. O corpo de Fábio Monteiro, que era delegado central de Garantias Norte (CG-Norte), estava dentro do porta-malas de um carro.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital estão na região, bem como policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), tentando localizar os autores do crime.

Em seu perfil no Twitter, a Polícia Civil lamentou a morte do policial. “Com profunda tristeza, comunicamos a morte do delegado Fábio Monteiro, lotado na Central de Garantias, na Cidade da Polícia, vítima de criminosos nesta sexta-feira (12). A #DH investiga o caso. A @PCERJ está de luto pela perda do nosso companheiro”. A mensagem está acompanhada de uma foto com um laço preto simbolizando o luto.

Moradores da região informam, por meio de redes sociais, que há mais de uma hora ocorre tiroteio na comunidade. Imagens de televisão mostraram que muitos passageiros que estavam na Estação do Jacarezinho foram obrigados a ficar deitados no chão para evitar que fossem atingidos pelos tiros.

Por causa dos tiros, a Supervia, concessionária que administra o sistema de trens na cidade. teve que interromper, às 16h20, as partidas da Central do Brasil para Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a Supervia, desde as 16h, o Centro de Controle Operacional da concessionária já orientava os trens a aguardar, em plataforma, a ordem de circulação.

Agora, a circulação no Ramal Belford Roxo é operada apenas no trecho entre as estações Del Castilho e Belford Roxo. “Os passageiros estão sendo informados sobre a operação por meio do sistema de áudio dos trens e estações. A SuperVia reforça que a medida visa garantir a integridade de todos os que utilizam o sistema ferroviário”, informou, em nota, a empresa.