Corpo de Bombeiros realiza Curso de Formação de Sargentos

Dando continuidade à política de valorização do profissional da área da segurança pública, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e intermédio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMS), realiza mais uma edição do Curso de Formação de Sargentos (CFS-2018). As aulas tiveram início na semana passada e conta com a participação de 100 alunos.

O curso que acontece na modalidade presencial possui carga horária total de 890 horas/aula para os combatentes, e 980 horas/aula para os condutores operadores de viaturas. Durante este período os futuros sargentos terão matérias na área de Conhecimentos Jurídicos, Desenvolvimento Pessoal, Atividades afins ao serviço Bombeiro Militar, Missão Bombeiro Militar e ainda a área específica para os Condutores Operadores de Viatura.

É importante lembrar que o Curso de Formação de Sargentos habilita os militares da corporação para o exercício dos cargos inerentes à graduação, como comandar as guarnições de serviço, exercer a função de adjunto ao oficial das Unidades de Bombeiro Militar, atuar como instrutor ou monitor em cursos, estágios e instruções de tropa pronta.

O comandante da Academia de Bombeiros Militar, tenente-coronel Eduardo Steica da Costa, recepcionou os alunos e enfatizou a importância da formação desses futuros sargentos para a corporação, e suas atividades fins para a sociedade em geral. “O CFS tem como objetivo estimular conhecimentos, habilidades, atitudes e competências necessárias para o profissional candidato a graduação de sargentos, como capacidade de agir com persistência, determinação, comprometimento, trabalho em equipe, coragem, perseverança, discernimento e proatividade”.