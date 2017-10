Corpo de Bombeiros promove 62 novos cabos militares

Campo Grande (MS) – Na manhã desta sexta-feira (20.10) foi realizada no Quartel do Comando Geral formatura de 62 novos cabos bombeiros militares. O Curso de Formação de Cabos teve início no dia 26 de junho e foi realizado nas modalidades presencial e Educação à Distância (EAD).

Foram ministradas disciplinas como Legislação Bombeiro Militar, Relação de Gênero, Combate ao Racismo e Homofobia, Educação Física Militar, Atualizações Profissionais em Atendimento Pré-Hospitalar, Combate a Incêndio Urbano e Incêndio Florestal, Salvamentos, Atendimento com Produtos Perigosos, Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Pânico, entre outras.

Os três primeiros colocados na classificação geral do curso foram, respectivamente, os cabos Grasiella Almeida Tabosa, Allison dos Santos Petrini e Ariane Machado Silva Martins.

O evento contou com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, do comandante-geral, coronel Esli Ricardo de Lima, dos deputados estaduais, Rinaldo Modesto e Lídio Lopes, entre outras autoridades civis e militares. O secretário José Carlos Barbosa falou sobre a importância do Corpo de Bombeiros para a sociedade e da formação que garante aos novos cabos responsabilidades diferenciadas e atividades em outro nível.

“Participar desse momento é muito gratificante, vemos no olhar dos familiares a alegria em perceber o crescimento profissional de seus entes queridos. Quando uma pessoa escolhe ser um bombeiro militar, ela não decide por uma profissão comum, ela sabe que vai enfrentar o fogo, as águas, o mergulho no escuro, o resgate, para realizar sua vocação, que é salvar vidas, desejo boa sorte a todos os novos cabos e um bom trabalho”, completou o secretário.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Esli Ricardo de Lima, destacou os investimentos que o Governo do Estado realizou na Corporação.

“Nunca tivemos em tão pouco tempo tantos investimentos, é notório que o bom relacionamento que temos junto ao secretário José Carlos Barbosa, fez com que projetos fossem encaminhados com mais celeridade. O nosso governador Reinaldo Azambuja, mesmo diante dessa crise nacional, investiu em segurança pública, em todas as forças policiais e no Corpo de Bombeiros, o que garante mais tranquilidade a comunidade em geral”, finalizou.

Kauhê Prieto Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Fotos: João Garrigó