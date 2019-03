Corpo de Bombeiros do Estado salva em média 66 pessoas por dia

Campo Grande (MS) – Balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar revela que a Corporação registrou nos dois primeiros meses do ano 29.182 atendimentos. Deste total, observa-se que 9.639 foram de resgate e salvamento, possibilitando que 4.012 pessoas fossem salvas, uma média de 66 pessoas por dia. Também foram registradas 18.833 atividades de prevenção de incêndio e pânico, além de 710 atendimentos de incêndio.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson do Amaral, destacou que os investimentos feitos pelo Governo do Estado na melhoria da estrutura da corporação, com a aquisição de novas viaturas, equipamentos especializados para salvamento e de proteção pessoal, permitiu a ampliação dos atendimentos. “É uma meta modernizar ainda mais, principalmente na área de prevenção com informatização dos processos, o que deve agilizar a análise de projetos de incêndio e pânico das edificações, evitando que acidentes aconteçam”, pontuou o coronel.

Atualmente existem 25 unidades operacionais nas cidades de Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sidrolândia e Três Lagoas.

Foto: Arquivo/Chico Ribeiro