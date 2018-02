Corpo de Bombeiros convoca candidatos a sargentos para curso de formação

Campo Grande (MS) – O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul divulgou na última quinta-feira (1.2), através de edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação para a matrícula dos candidatos aprovados em todas as fases do processo seletivo para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos.

Os selecionados deverão comparecer no dia 19 de fevereiro, às 7h30, na Academia de Bombeiros Militar, localizada na rua José Antonio Pereira, 1.998, Centro, em Campo Grande, devidamente fardado e munido de toda a documentação para efetivação da matrícula.

Somente será inscrito no curso o candidato aprovado e classificado, conforme os critérios estabelecidos no Edital, dentro do limite das vagas previstas e comprovar na matrícula que possui todos os requisitos legais para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos. O edital completo com a relação de todos os documentos que deverão ser apresentados e relação dos candidatos estão publicados nas páginas 71, 72 e 73 do Diário Oficial de hoje e pode ser conferido clicando aqui.

Reportagem Regiane Ribeiro Assessoria de Comunicação de Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Arquivo