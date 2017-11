Corpo de Bombeiros conta com uma sub-unidade na avenida Júlio de Castilho

Bairros populosos como Vila Sobrinho, Vila Palmira, Amambaí, Nova Campo Grande, Santo Amaro, Jardim Sayonara, Vila Alba, Zé Pereira e Búzios passarão a contar com o atendimento da nova sub-unidade do Corpo de Bombeiros da Avenida Júlio de Castilho.

A nova instalação está equipada para atender ocorrências de incêndio, atendimentos pré-hospitalares e salvamentos diversos. Durante a solenidade de inauguração o governador Reinaldo Azambuja destacou os investimentos que vêm sendo feitos na corporação.

Com um efetivo de 32 militares, a unidade será subordinada à 2ª Seção de Bombeiros, do 2º Subgrupamento do 6º Grupamento de Bombeiros Militar.

A frota é composta de duas viaturas de emergência, sendo um Auto Bomba Tanque (ABT) para combater incêndios e realizar salvamentos e uma Unidade de Resgate (UR) para atendimento pré-hospitalar, além de materiais/equipamentos remanejados de outras seções.

A nova unidade será comandada pelo primeiro tenente QOBM Eduardo Tracz.

