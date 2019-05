Corpo de Beth Carvalho é velado na sede do Botafogo

Kamyla Abreu/TV Brasil

O corpo da sambista Beth Carvalho está sendo velado no salão nobre da sede do Botafogo de Futebol e Regatas, no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, clube de futebol pelo qual Beth torcia. O velório começou por volta das 10h e, além de parentes, alguns amigos da cantora estão presentes, entre eles, as também cantoras Zélia Duncan e Teresa Cristina.