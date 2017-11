Corpo de bebê recém-nascido some de hospital no Rio e pais não fazem enterro

Uma família do Rio de Janeiro não conseguiu enterrar o corpo de um bebê recém-nascido porque funcionários do Hospital Pasteur, no Méier, na zona norte, não sabem onde está o corpo da criança. Segundo informações da TV Globonews, o enterro da criança seria na terça-feira,7, mas foi cancelado porque os parentes foram informados pela direção do hospital que o corpo desapareceu.

A grávida passou mal e foi encaminhada ao hospital no sábado, 4. A criança teria morrido no domingo ainda na barriga da mãe.

Em entrevista à emissora, Wanderson Nunes, pai do bebê, disse que a direção do hospital o informou que o filho dele poderia ter sido jogado fora 'sem querer' por ser pequeno ou por engano ter sido levado a uma outra funerária.

Em nota, o hospital lamenta o episódio e diz que instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos. Segundo o texto, o Hospital Pasteur permanece em contato com a família.