Corpo de baleia começa a ser retirado da Praia de Ipanema por volta das 20h

O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea), a Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb), com o apoio do Corpo de Bombeiros, vão iniciar, por voltas das 20h, a retirada do corpo da baleia que encalhou hoje (15) na Praia de Ipanema, na zona sul do Rio.

O esquema começou a ser definido no início da tarde, em uma reunião do presidente do Inea, Marcus Lima, do comandante de área marítima do Corpo de Bombeiros, coronel Sérgio Coutinho, e do diretor de limpeza urbana da Comlurb, Eduardo Vieira, na praia, próximo ao local onde está o corpo da baleia.

Marcus Lima informou que o esquema que foi montado descarta a possibilidade de fazer a retirada pelo mar. Caso fique difícil a remoção integral do corpo da baleia, a alternativa será cortar em partes para fazer o transporte até a pista da Avenida Vieira Souto. “É possível que tenha que cortar a baleia, mas isso eles vão ver na hora. Como ela está em avançado processo de decomposição, pode ser que ela se parta de alguma forma, mas eles estão preparados para isso também”, informou, completando que pode ser necessário ainda envolver o animal em uma espécie de capa para facilitar o transporte.

Segundo o presidente do Inea, Marcus Lima, se for necessário o trabalho poderá seguir durante a madrugada. Ele informou que o horário foi escolhido por causa da maré e também pelo movimento menor de frequentadores na praia. “É difícil prever, mas existe a possibilidade de seguir de madrugada”, disse.

Durante todo dia foi grande o número de pessoas perto do animal. Foi feito um isolamento, que será ampliado para a operação de retirada do corpo da baleia, com a utilização de retroescavadeiras para fazer o transporte até a pista, onde será colocado por um guindaste em um caminhão da Comlurb e levado ao aterro sanitário de Seropédica, na Mesorregião metropolitana do Rio.

O biólogo do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua) da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Rafael Carvalho, que acompanhou tudo no local desde cedo, disse que a baleia jubarte macho foi encontrada pela manhã por frequentadores da praia, que avisaram aos bombeiros por volta das 8h.

O biólogo disse que o animal, considerado adulto, tem 14 metros, pesa cerca de 20 toneladas, e por causa do processo avançado de decomposição torna mais difícil o trabalho de retirada da praia. Rafael Carvalho informou que este é um período de migração deste tipo de animal que vem águas do sul do Atlântico Sul, onde é uma área de alimentação, para a costa brasileira para reprodução. Agora os animais já estão fazendo o movimento de volta às áreas de alimentação.