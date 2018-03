Corpo da atriz Tônia Carrero será cremado hoje no Rio

O corpo da atriz Tônia Carrero, que morreu na noite de sábado (3), será cremado no final da manhã de hoje (5) no cemitério Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro. A artista teve uma parada cardíaca durante um procedimento cirúrgico na Clínica São Vicente.

Tônia Carrero, que estava com 95 anos, foi diagnosticada com hidrocefalia em 1999. A doença consiste em acúmulo de líquido, o que provoca pressão no cérebro e afeta os movimentos e a fala.

Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1922, e foi batizada como Maria Antonietta de Farias Portocarrero. Sua estreia no palco foi com a peça Um Deus Dormiu Lá em Casa, no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo, ao lado do ator Paulo Autran. Seu último trabalho na televisão foi na telenovela Senhora do Destino, em 2004.