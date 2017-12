Corpo da atriz Eva Todor será cremado hoje à tarde

O corpo da atriz Eva Todor será cremado hoje (11), às 16h, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. A atriz, que morreu ontem, aos 98 anos, está sendo velada na manhã de hoje no Theatro Municipal do Rio, no centro da cidade. O velório ficará aberto ao público até as 11h.

Eva Todor morreu em sua casa, no bairro do Flamengo, na zona sul, vítima de pneumonia. A atriz sofria de mal de Parkinson e de problemas cardíacos. Ela estava em internação domiciliar desde setembro deste ano.

Nascida na Hungria em 1919, Eva mudou-se com a família para São Paulo no fim da década de 1920. Começou nas artes aos 4 anos de idade, quando seu pai a matriculou no Ópera Real de Budapeste.

Em mais de 80 anos de carreira como atriz, participou de 18 novelas, três minisséries e quatro seriados, além de programas de outros gêneros na TV Globo. Seu último trabalho foi a novela Salve Jorge, de 2012.