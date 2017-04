Corpo carbonizado é encontrado em carro em comunidade na zona norte do Rio

Um corpo foi encontrado carbonizado na madrugada deste domingo (16), dentro de um automóvel incendiado no Morro dos Macacos, comunidade no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro.

Policiais foram acionados para checar a denúncia de que um veículo pegava fogo na Rua Maestro Ernesto Nazaré, uma das principais vias da favela. Ao chegarem ao local, os agentes encontram o carro ainda em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros para controlar o fogo, de acordo com informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos.

A identidade da vítima encontrada carbonizada dentro do veículo não foi revelada. A Delegacia de Homicídios (DH) foi acionada em seguida e investiga as circunstâncias da ocorrência.

