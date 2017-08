Coronel David reforça apoio aos militares após presidente da ACS debater sobre reajuste salarial

Com o apoio do deputado estadual Coronel David (PSC), o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros (ACS), Edmar Soares da Silva, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa (ALMS), durante a sessão ordinária desta terça-feira (29), para pedir apoio aos deputados estaduais junto ao Governo do Estado em relação ao reajuste salarial dos militares.



De acordo com Edmar, o Executivo Estadual pretende conceder reajustes que variam entre 2,94%, para os oficiais, a 5,49% aos soldados, entre outros percentuais divididos entre as várias carreiras. "A nossa data-base era dia 31 de maio e até agora nada. Queremos que, pelo menos, a gente receba o mesmo tratamento dos policiais civis, que receberam 7% de reajuste", disse.



Atuando firmemente nas articulações de negociação salarial aos integrantes da carreira militar junto ao Governo do Estado, Coronel David reforçou seu compromisso após desabafo do presidente da Associação. “Sou integrante da segurança pública há mais de 30 anos e sei o quanto é importante a valorização da carreira e do profissional que atua diariamente doando sua vida para proteger a sociedade. Deixo aqui o meu apoio e como parlamentar vou continuar trabalhando incansavelmente pela reestruturação das carreiras e valorização salaral da Polícia Militar e do Bombeiro Militar”, frisou Coronel David.

