Coronel David recebe reclamações de falta de segurança no distrito de Pana

O deputado estadual Coronel David (PSC) visitou a comunidade de Pana, distrito próximo a cidade de Nova Alvorada, na noite desta quarta-feira (23) para discutir com moradores as demandas relacionadas à segurança na região.



No encontro, os moradores tiveram a oportunidade de conversar com o deputado sobre a falta de policiamento e solicitaram uma estrutura mais adequada aos policiais militares que fazem a segurança no distrito. “O deputado Coronel David ter vindo em nossa comunidade foi um presente de Deus, pois esperávamos esse apoio em relação à segurança e por ele ser dessa área, pode nos ajudar. Ele veio até aqui, deu atenção a nossa comunidade e espero que mais policiais venham pra cá, pois os bandidos estão cada vez mais violentos e impunes”, disse o morador José Caetano.



Cumprindo sua palavra após receber os moradores de Pana no dia 16 em seu gabinete e se reunir com o prefeito de Nova Alvorada, Arlei Barbosa (PMDB) no dia 18, o parlamentar firmou um compromisso com os moradores e buscará recursos ao distrito. "Há alguns dias visitei Pana, distrito próximo de Nova Alvorada do Sul, e me deparei com a população preocupada com a onda de crimes na região. Devido a isso fiz um compromisso de buscar mais segurança para os moradores do distrito. Nesta quarta-feira voltei a Pana, juntamente com o Prefeito Arlei do município de Nova Alvorada do Sul, para uma reunião com a população. Foi definido na reunião que, através de uma ação comunitária, serão construídas duas residências para abrigar os policiais militares que trabalham no distrito. Informei ainda que já foi autorizada, pelo Comando Geral da PM, a transferência de dois policiais militares para reforçar o efetivo a fim de garantir a melhoria da segurança dos moradores locais”, destacou Coronel David.



O prefeito Arlei Barbosa (PMDB) agradeceu a atenção e o empenho do deputado em buscar melhorias ao distrito. “Agradeço o meu parceiro Coronel David pela vinda aqui no distrito de Pana e reforçar que somos parceiros e estamos aqui para ajudar. Vamos construir essas casas, garantir mais segurança e fazer um trabalho em conjunto com o legislativo representado pelo deputado Coronel David sempre pensando na comunidade”, disse o prefeito.

