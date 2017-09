Coronel David realiza homenagens aos jovens empreendedores

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou na noite desta quinta-feira (31) da sessão solene dedicada aos jovens empreendedores, com a entrega do troféu “Jovem Empreendedor de MS 2017”, no Plenário Júlio Maia, na Assembleia Legislativa. A honraria homenageou 46 jovens que receberam o Diploma de Honra ao Mérito ao se destacarem no empreendedorismo, valorizando o trabalho e dedicação de personalidades que fomentam a economia do Estado.



Na solenidade, Coronel David destacou a importância do empreendedorismo jovem ao nosso Estado e ao país. “Temos que valorizar essa geração vê na crise economia que o país enfrenta, uma chance de desenvolver de forma criativa a sua carreira empreendedora, pois o empreendedorismo promove o crescimento econômico, melhora a condição de vida das pessoas, gera empregos, ou seja, é fundamental para a nossa sociedade. Hoje, o Flávio Vasconcelos está aqui como um grande exemplo de que os jovens empreendedores são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado e do Brasil”, frisou Coronel David.



Homenageado pelo deputado Coronel David, o jovem empreendedor Flávio Vasconcelos Alves e Castro, 33 anos, que atua no ramo automobilístico há 10 anos no setor de transportes e terceirização de Frotas falou sobre a honra de participar de um momento especial aos jovens empreendedores do Estado. “Receber uma homenagem é sempre gratificante, ainda mais vindo de uma pessoa que a gente admira muito pela seriedade e comprometimento, que é o Coronel David. Agradeço muito essa oportunidade e isso me deixa muito orgulhoso e com uma vontade ainda maior de melhorar o nosso trabalho e atender nossos clientes com dedicação e profissionalismo”, disse Flávio.



Durante a solenidade aconteceu a Assinatura do Termo de compromisso celebrado entre o SEBRAE/MS e a Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SUBJUV/SECC).

