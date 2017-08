Coronel David realiza cursos profissionalizantes no Bairro Aero Rancho

O deputado estadual Coronel David (PSC) entregou na noite da última sexta-feira (18) certificados aos alunos do curso de manicura e bolo no pote, oferecido aos moradores do bairro Aero Rancho e região.



Com duração de 30 dias, disponibilidade de material pedagógico e aulas técnicas sobre manicura e confeitaria, o curso foi proporcionado pelo parlamentar de forma gratuita aos moradores da região, oferecendo uma oportunidade para aprender técnicas, além de colaborar com a renda familiar. “É uma execelnte oportunidade que foi oferecida graças ao deputado Coronel David, que é um homem muito bom e se preocupa com a população. Com este curso eu vou poder trabalhar a qualquer hora, aumentar a renda da minha família, além de receber este certificado, que conta muito na hora de conseguir um emprego melhor”, disse a aluna Fabiana da Silva, 32 anos.



A professora Leda Gomes de Oliveira, que atua há mais de 34 anos como manicura, ministrou o curso e parabenizou o deputado Coronel David pela iniciativa. “É muito gratificante ensinar as pessoas e é mais vantajoso ainda quando podemos ensinar coisas que possam transformar a vida do próximo, como este curso de manicura. Graças ao Coronel David foi possível realizar este curso e essas mulheres aproveitaram uma oportunidade de aumentar a renda em torno de 2 a 3 mil reais”, disse dona Leda.



Durante a entrega dos certificados de conclusão de cursos, o deputado destacou que ficou muito feliz em poder trazer cursos para o bairro, sendo uma forma de qualificar e formar profissionais, aumentando a fonte de renda da comunidade. “Foi apenas uma oportunidade, na qual essas mulheres guerreiras abraçaram a ideia e vieram buscar conhecimento. Todas elas estão de parabéns por participar deste curso profissionalizante e aprofundar técnicas, aumentar a capacidade profissional e possibilitar um incremento na renda familiar”, frisou Coronel David.

Veja Também

Comentários