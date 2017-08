Deputado atinge 60 mil seguidores em rede social

O deputado estadual Coronel David (PSC), chegou à marca de mais de 60 mil seguidores no Facebook nesta quinta-feira (17). Contente com o resultado, o parlamentar usou a rede social para agradecer os seguidores que se identificam com sua postura política e destacou a confiança depositada em seu mandato, enquanto representante do povo no Legislativo Estadual.



“As redes sociais são um importante canal de comunicação direta com a sociedade. É através delas que podemos saber praticamente em tempo real sobre o que está acontecendo em cada região, além de proporcionar uma interação maior com os eleitores pelos comentários, críticas e sugestões que chegam todos os dias em nossa página. Além disso, é uma oportunidade de mostrar a nossa atuação enquanto deputado de forma sincera e transparente. Esse é o nosso diferencial, e faço questão de criar mecanismos que aproximam a população e tornam nosso mandato mais participativo junto à comunidade”, destacou Coronel David.

