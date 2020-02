Coronavírus: SP tem 66 casos suspeitos; parentes de empresário não estão doentes

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19, caiu de 85 para 66 no Estado de São Paulo, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 28. Três parentes do empresário de 61 anos que foi o primeiro caso confirmado da doença no País estão entre os casos descartados.

"Até ontem (quinta-feira) tínhamos 85 casos suspeitos. Dos 85, estamos com 66. Quinze casos já foram descartados laboratorialmente, 22 foram excluídos porque não preenchiam os critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde): ter coriza, tosse e vir de algum país com contaminação. E, no dia 28, foram incluídos 18 suspeitos", explicou Helena Sato, diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde.

O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, disse que os três parentes do homem diagnosticado com a doença foram submetidos a exames e a infecção foi descartada. "Os três casos foram excluídos laboratorialmente." No momento, 31 pessoas que tiveram contato com o caso suspeito estão sendo acompanhadas.

Segundo o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus, o empresário, que se recupera em casa, passa bem. "O paciente está muito bem e sairá da quarentena assim que terminarem os sintomas clínicos", disse.