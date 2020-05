Coronavírus: Rússia com maior nº de mortes por dia e recorde na Índia

A Catedral de São Basílio, é uma catedral ortodoxa russa erguida na Praça Vermelha em Moscou, Rússia, entre 1555 e 1561. - (Foto: Arquivo)

A Rússia registrou seu maior número de mortes por coronavírus em um dia, com mais 153 mortes, elevando o número de óbitos em virtude da doença para 3.541, segundo dados divulgados pelo governo do país. Em um dia 8.599 novos casos da covid-19 foram verificados, o menor número diário das últimas três semanas. No total, o país tem 344.481 casos da doença, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. A Rússia tem alternado com o Brasil o posto de segundo país com maior número de casos confirmados.

A Índia registrou neste domingo seu maior aumento em um dia no número de casos de coronavírus, com novos 6.767 casos confirmados. Segundo dados de autoridades locais, o total de casos no país é de 131.868 e 3.867 mortes. É o terceiro dia consecutivo em que o número de novos casos na Índia ultrapassam 6 mil. O governo indiano planeja retomar parcialmente as operações de voo doméstico a partir de amanhã (25) e busca o retorno da operação de 2.600 trens especiais para transportar cerca de 3,6 milhões de trabalhadores migrantes para as áreas rurais nos próximos 10 dias.

A Coreia do Sul registrou 25 novos casos nas últimas 24 horas. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país contabilizam 11.190 casos e 266 mortes pela doença. A China também voltou a registrar novos casos da doença, com três novas infecções - dois importados e um de transmissão comunitária. O país soma 4.634 mortes por covid-19 e 82.974 casos.

A Austrália registrou dois novos casos neste domingo, enquanto autoridades da Nova Zelândia não relataram novos casos.