Coronavírus: OMS vai enviar delegação de especialistas à China

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai enviar uma delegação de especialistas à China para avaliar a situação do surto de coronavírus e guiar a resposta global à doença. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 28, logo após reunião do diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim.

"A OMC está trabalhando com o governo chinês para entender o vírus e conter sua disseminação", afirmou Adhanom, que elogiou a atuação do país asiático.