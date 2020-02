Coronavírus: Japão desembarca de tripulação do Diamond Princess

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão informou hoje (27) que membros da tripulação do navio Diamond Princess, que testaram negativo para o novo coronavírus, começaram a desembarcar no porto de Yokohama, nas proximidades de Tóquio.

Nesta quinta-feira, os membros da tripulação que desembarcaram foram transferidos para uma instalação do governo na província de Saitama.

Segundo as autoridades, serão necessários vários dias para completar o desembarque de todos os 240 tripulantes.

Eles serão testados novamente quando o período de quarentena de 14 dias chegar ao fim. Se os resultados retornarem negativos, terão permissão para deixar o Japão e retornar a seus países.