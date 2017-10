Corinthians volta a vencer e mantém vantagem no Brasileiro

Depois de uma interrupção de dez dias para a disputa dos dois últimos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, contra Bolívia e Chile, a série A do Campeonato Brasileiro recomeçou nesta quarta-feira (11), com seis jogos pela 24ª rodada.

O Corinthians manteve a liderança folgada da competição, com 58 pontos, ao vencer – 3x1 - o Coritiba, em São Paulo.

O Cruzeiro assumiu a vice-liderança, com 47 pontos, ao derrotar o Grêmio, em Porto Alegre, por 1x0.

O Botafogo venceu de virada a Chapecoense, no Estádio Nílton Santos (Engenhão), no Rio, por 2x1, e consolidou posição no G6 - os seis primeiros colocados - com direito a uma vaga na Libertadores – com 43 pontos, enquanto o time catarinense permaneceu em 12°, com 32.

No estádio da Ressacada, em Florianópolis,(SC), o Vasco jogou com o Avaí, venceu por 2x1, e somou 36 pontos, na 9ª colocação.

Nos outros jogos da rodada: Atlético MG 1x 0 São Paulo; Grêmio 0 x1 Cruzeiro e Atlético PR 2x2 Atlético GO.

Nesta quinta-feira, a rodada será completada com as partidas entre Flamengo x Fluminense; Vitória x Sport e Ponte Preta x Santos.

