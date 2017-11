Corinthians vence Palmeiras por 3x2 e abre vantagem no Brasileiro

O Corinthians venceu o clássico com o Palmeiras por 3x2, neste domingo (5), em São Paulo, e, agora com 62 pontos, voltou a folgar na liderança da série A do Campeonato Brasileiro. O Santos é novo vice-líder. É que o Palmeiras, com a derrota diante do Corinthians, despencou do segundo para o quarto lugar, sendo superado também pelo Grêmio, que subiu da quarta para a terceira posição. O Corinthians tem 62 pontos, o Santos 56, o Grêmio 54 e o Palmeiras 54.

A seis rodadas do fim do campeonato, restam apenas 18 pontos em disputa. Santos, Palmeiras e Grêmio ainda têm chances de alcançar o Corinthians para lutar pelo título, mas, para isso, dependem de tropeços corintianos e de vitórias nos próximos jogos. Ao Corinthians, basta seguir vencendo para garantir o título até por antecipação.

Já mais abaixo da tabela, o Flamengo conseguiu se manter no G7, o grupo dos sete primeiros colocados, que se classificam para a Libertadores de 2018, mesmo perdendo para o Grêmio - 3x1- em Porto Alegre, depois começar vencendo por 1x0. Isso porque, o Vasco, seu mais próximo perseguidor, empatou – 1x1 – com o Vitória, da Bahia, no Maracanã. O gol do time baiano foi marcado nos acréscimos.

Rebaixamento tem mudanças

Na zona de rebaixamento, houve alteração entre os quatro últimos colocados: o Vitória subiu do 19º lugar para o 17º lugar, com 35 pontos, a Ponte Preta caiu para o 18º, com 35, e o Avaí para o 19º, também com 35. Já o Atlético Goianiense permaneceu em 20º e último lugar, com 27 pontos.

Resultados da 32ª rodada:

Santos 3x1 Atlético MG

Botafogo 1x2 Fluminense

Atlético GO 0x1 São Paulo

Coritiba 4x0 Avaí

Corinthians 3x2 Palmeiras

Grêmio 3x1 Flamengo

Cruzeiro 1x0 Atlético PR

Bahia 2x0 Ponte Preta; Chapecoense 1x1 Sport

Vasco 1x1Vitória.

Classificação:

1º, Corinthians (62 pontos)

2º, Santos (56)

3º Grêmio (54)

4º Palmeiras (54)

5º Cruzeiro (51)

6º Botafogo (48)

7º Flamengo (47)

8º Vasco (45)

9º São Paulo (43)

10º Bahia, 42

11º Atlético PR (42)

12º Atlético MG (42)

13º Fluminense (42)

14º Chapecoense (40)

15º Coritiba (38)

16º Sport (36)

17º Vitória (35)

18º Ponte Preta (35)

19º Avaí (35)

16º Atlético GO (27).

Próximos jogos (33ª rodada):

Quarta-feira (8):

Ponte Preta x Grêmio

Avaí x Bahia

Atlético PR x Corinthians

Sport x Botafogo

Santos x Vasco

Vitória x Palmeiras

Flamengo x Cruzeiro

Quinta-feira (9)

São Paulo x Chapecoense

Atlético MG x Atlético GO

Fluminense x Coritiba.