Corinthians tenta manter vantagem sobre Palmeiras na corrida pelo título

O confronto entre o líder Corinthians e o vice-líder Palmeiras é o destaque da 32ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo (5), na arena corintiana, em São Paulo. Caso vença, o Corinthians ampliará para oito pontos a vantagem sobre o maior rival e as chances de conquistar mais um título, a seis rodadas do final da competição. Em caso de empate, o Corinthians manterá a diferença de cinco pontos que conseguiu na última rodada.

Se o Palmeiras vencer, a diferença será reduzida para apenas dois pontos e a disputa pelo título continuará, já que a equipe poderá alcançar e ultrapassar o líder nas rodadas seguintes, em caso de derrota ou empate corintiano, desde que a equipe palmeirense consiga vencer os seus jogos. O Santos também poderá entrar de vez na briga pelo título, dependendo do resultado do clássico e de uma vitória sobre o Atlético MG, na Vila Belmiro.

O Corinthians está com 59 pontos ganhos e o Palmeiras com 58, sendo seguidos pelo Santos, com 53, também ainda com chances matemáticas de conquistar o título, assim como o Grêmio, com 51 – já que 21 pontos ainda serão disputados até o final do campeonato, a partir desta rodada. Outros jogos que terão influência na parte de cima da tabela são Grêmio x Flamengo e Vasco x Vitória: em caso de derrota do Flamengo, o Vasco chegará ao grupo que se classifica para a Libertadores – atualmente G-7 – se vencer o Vitória no Maracanã.

A rodada completa é a seguinte: sábado (4): Santos x Atlético MG; Botafogo x Fluminense; Atlético GO x São Paulo e Coritiba x Avaí; domingo (5): Chapecoense x Sport; Corinthians x Palmeiras; Grêmio x Flamengo; Cruzeiro x Atlético PR; Bahia x Ponte Preta e Vasco x Vitória.

Classificação até antes desta rodada: 1º, Corinthians (59 pontos); 2º, Palmeiras (54); 3º, Santos (53); 4, Grêmio (51); 5º, Cruzeiro (48); 6º, Botafogo (48); 7º, Flamengo (47); 8º, Vasco (44); 9º, Atlético PR (42); 10º, Atlético MG (42); 11º, São Paulo (40); 12º, Chapecoense (39); 13º, Bahia (39); 14º, Fluminense (39); 15º, Sport 935); 16º, Coritiba (35); 17º, Ponte Preta (35); 18º, Avaí (35); 19º, Vitória (34); 20º, Atlético GO (27).