Corinthians perde para Botafogo e diminui vantagem na liderança

No encerramento da 30ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (23), caiu para seis pontos a vantagem do líder com Corinthians sobre os seus mais próximos perseguidores, Palmeiras e Santos. A oito rodadas do final da competição e com 59 pontos, o time paulista perdeu por por 2 a 1 para o Botafogo, que somou 47 pontos e tomou a sexta posição do Flamengo na zona de classificação da Libertadores, com um ponto a mais do que o time rubronegro.

Na próxima rodada, no domingo, o Corinthians joga com a Ponte Preta, em Campinas. Já o Botafogo vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. Na zona de rebaixamento, estão Vitória, com 33 pontos, Pone Preta, 32, Coritiba, também 32 e Atlético Goianiense, com 26.

Fifa

Em Londres, a Fifa entregou nesta sexta-feira o prêmio de melhor jogador do mundo ao português Cristiano Ronaldo, do Real Madri, que venceu pela quinta vez e se igualou ao Argentino Messi, do Barcelona. O brasileiro Neymar, do PSG da França, ficou em terceiro lugar, depois de Messi, mas entrou na seleção eleita pela mesma premiação ao lado de mais dois brasileiros, Daniel Alves, também do PSG, e Marcelo do Real Madri. Cristiano Ronaldo e Messi também figuraram na seleção. Já o prêmio de melhor técnico foi para o franco argelino Zinedine Zidane, do Real Madri.