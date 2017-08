Corinthians perde, mas permanece líder do Brasileiro

Mesmo com a derrota de 1x0 diante do Atlético Goianiense, sábado, em São Paulo, o Corinthians permanece na liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. Depois, vêm o Grêmio (40), Santos (40), Palmeiras (36), Flamengo (35) e Botafogo (31).

Na zona de rebaixamento estão o Avaí (25 pontos), São Paulo (23), Vitória (22) e Atlético Goianiense (18).

Principais resultados do fim de semana:

Corinthians 0x1 Atlético Goianiense

Flamengo 2x0 Atlético Paranaense

Cruzeiro 0x1 Santos

Avaí 1x0 Chapecoense

Vasco 1x0 Fluminense

Bahia 1x2 Botafogo

Palmeiras 4x2 São Paulo

Ponte Preta 1x2 Atlético Mineiro

