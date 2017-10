Corinthians mantém vantagem após fechamento da 29ª rodada do Brasileirão

O complemento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro teve como novidade a passagem do Palmeira para o terceiro lugar da competição, superando o Santos, que caiu para a quarta posição após a vitória palmeirense de 2 x 0 sobre a Ponte Preta.

Mesmo vencendo e assumindo a terceira posição, o Palmeiras não conseguiu diminuir a diferença de nove pontos que o Corinthians mantém na liderança do campeonato. Agora, os palmeirenses têm 50 pontos, mesma situação do segundo colocado, Grêmio, e do Santos, que empatou com o Sport Recife na ilha do Retiro por 1 x 1. O Corinthians lidera com 59 pontos.

Ainda no grupo de classificação para a Libertadores, o chamado G-7, o Flamengo ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta posição, com 46 pontos contra 44 do concorrente direto, ao vencer o Bahia por 4 x 1 na Ilha do Urubu.

Já na parte de baixo da tabela, o Atlético PR venceu o Vitória de virada por 3 x 2 em Salvador, e subiu do 13º para o nono lugar, com 38 pontos. Já o Sport Recife, que empatou com o Santos, subiu para o 14º lugar com 35.

Seu concorrente direto, o Bahia, perdeu para o Flamengo e passou para o 13º lugar, também com 35 pontos, após a vitória do Atlético PR. Com os resultados de hoje, o São Paulo caiu para o 15º lugar, mais próximo da zona do rebaixamento, com 34 pontos.

Os resultados da noite, fechando a 29ª rodada, foram: Vitória 2 x 3 Atlético PR, Flamengo 4 x 1 Bahia, Sport 1 x 1 Santos, e Palmeiras 2 x 0 Ponte Preta.

A classificação é a seguinte: 1º, Corinthians (59 pontos); 2º, Grêmio, (50); 3º Palmeiras (50); 4º, Santos (50); 5º, Cruzeiro (47); 6º, Flamengo (46); 7º, Botafogo (44); 8º, Vasco (42); 9º, Atlético PR (38); 10º, Atlético MG (38); 11º, Fluminense (38); 12º, Chapecoense (35); 13º, Bahia (35); 14º, Sport (35); 15º, São Paulo (34); 16º, Vitória (33); 17º, Ponte Preta (32); 18º, Coritiba (31); 19º, Avaí (31); e 20º, Atlético GO (26).