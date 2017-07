Corinthians empata com Flamengo, mantém vantagem e chega invicto a 32 jogos

No principal jogo da 17ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro 2017, Corinthians e Flamengo ficaram no empate de 1 a 1 neste domingo (30), na Arena Corinthians em São Paulo, e mantiveram suas posições na tabela: o Corinthians é o líder, com 41 pontos ganhos e 12 de vantagem sobre o Flamengo, quinto colocado com 29, mesma pontuação do Palmeiras, que leva vantagem no número de vitórias: nove contra sete.

Com o resultado, além da liderança, o Corinthians alcançou uma invencibilidade de 32 partidas e o atacante Jô, autor do gol da equipe, agora lidera a artilharia, ao lado de Lucca, da Ponte Preta, com 10 gols. O gol de Jô foi marcado no primeiro tempo, aos 21 minutos, depois de ter um invalidado pela arbitragem por impedimento que não existiu no lance.

O Flamengo, que dominou a maior parte do jogo, principalmente no segundo tempo (55% de posse de bola, 15 finalizações e 11 escanteios), empatou aos 26 da segunda etapa, com um gol do zagueiro Rever, mas desperdiçou, várias oportunidades, principalmente nos pés de Guerrero e Diego.

Nos outros jogos da rodada, os resultados foram os seguintes: Botafogo 3 x 4 São Paulo; Palmeiras 2 x 0 Avaí; Chapecoense 1 x 2 Atlético Goianiense; Bahia 1 x 3 Sport; Coritiba 0 x 2 Atlético MG; Cruzeiro 0 x 0 Vitória; Grêmio 1 x 1 Santos.

Nesta segunda-feira, jogam Vasco e Atlético Paranaense, em Volta Redonda (RJ), devido à interdição do estádio de São Januário por seis meses pela Justiça e perda de mandos de campo da equipe carioca, após incidentes durante o jogo com o Flamengo.

A partida entre Ponte Preta e Fluminense, que deveria ter sido realizada em Campinas neste domingo, foi adiada para 9 de agosto, devido à morte de João Pedro, de 18 anos, filho do técnico Abel, do Fluminense, ocorrida neste sábado (29).

A classificação da série A é a seguinte: 1º, Corinthians, 41 pontos; 2º, Grêmio, 33; 3º, Santos, 31; 4º, Palmeiras, 29; 5º, Flamengo, 29; 6º, Sport, 27; 7º, Botafogo, 24; 8º, Vasco, 23; 9º, Atlético MG, 23; 10º, Cruzeiro, 23; 11º, Ponte Preta, 21; 12º, Chapecoense, 21; 13º, Fluminense, 21; 14º, Bahia, 19; 15º, São Paulo, 19; 16º, Coritiba, 19; 17º, Atlético PR, 17; 18º, Avaí, 17; 19º, Vitória, 13; 20º, Atlético Goianiense, 12.

A 18ª rodada da série A será realizada na quarta-feira (2) e quinta-feira (3) com os seguintes jogos: Sport x Fluminense; Chapecoense x Bahia; Atlético MG x Corinthians; Vitória x Ponte Preta; Botafogo x Palmeiras; Santos x Flamengo; Atlético x Grêmio; São Paulo x Coritiba. Atlético PR x Avaí e Vasco x Cruzeiro.

Veja Também

Comentários