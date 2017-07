Corinthians e Flamengo fazem no domingo clássico da Série A

Dois jogos abrem neste sábado (29) a 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão. Às 16h, no Rio, o Botafogo, sétimo colocado no torneio, com 24 pontos, recebe o São Paulo, 18º na classificação, com 12 pontos e que luta para sair da zona de rebaixamento, onde tem a companhia de Avaí, Vitória e Atlético Goianiense. À noite, a partir das 19h, jogam em São Paulo, Palmeiras, quinto colocado, com 26 pontos, e Avaí, 17º na classificação, com 17 pontos e que também luta rodada após rodada para sair da zona de rebaixamento.

O principal jogo da rodada será domingo (30), entre Corinthians e Flamengo, no Itaquerão, reduto corintiano na capital paulista. O Corinthians é o líder da Série A, com 40 pontos ganhos, e o Flamengo está na quarta posição com 28 pontos. Na rodada passada, o Corinthians, derrotou o Fluminense por 1 a 0, e o Flamengo venceu o Coritiba por 2 a 1.

No meio da semana, o Corinthians jogou e venceu o Patriotas, da Colômbia, por 2 a 0 pela Copa Sul-Americana e o Flamengo foi a Santos, enfrentar a equipe santista e perdeu por 4 a 2, resultado que, mesmo assim, classificou o rubronegro para a próxima fase da Copa do Brasil, quando vai enfrentar o Botafogo.



Na Série A, o Corinthians mantém oito pontos de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio, que tem 32 pontos e joga contra o Santos, terceiro na classificação geral.

Os outros jogos da rodada são os seguintes: Botafogo x São Paulo; Palmeiras x Avaí; Chapecoense x Atlético GO; Coritiba x Atlético MG; Bahia x Sport; Ponte Preta x Fluminense; Cruzeiro x Vitória e Vasco x Atlético Paranaense.

