Corinthians defende liderança e vantagem contra o Atlético em Curitiba

Líder da série A do campeonato brasileiro com 62 pontos, seis a mais do que o vice-líder Santos, o Corinthians volta a defender sua posição nesta quarta-feira (8), na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, 11º colocado com 42 pontos, torcendo para que o Santos, Palmeiras e Grêmio, os mais próximos concorrentes, percam pontos nos jogos desta noite, o que facilitará e poderá até abreviar a conquista do título pelos corintianos.

O vice-líder Santos (56 pontos) recebe o Vasco (8º colocado/45 pontos), na Vila Belmiro; o Grêmio (3º/54 pontos) joga em Campinas com a Ponte Preta (18º/35) e o Palmeiras (4º/54) enfrenta o Vitória (17º/35), em Salvador. Na rodada passada, o Corinthians derrotou o Palmeiras por 3x2 e voltou a abrir seis pontos sobre o segundo colocado, agora o Santos, na posição antes ocupada pelos palmeirenses, que caíram para o quarto lugar.

Jogos da 33ª rodada

Nesta quarta-feira: Ponte Preta x Grêmio (19h30); Avaí x Bahia (19h30); Atlético PR x Corinthians (21h); Sport x Botafogo (21h); Santos x Vasco (21h45); Vitória x Palmeiras (21h45) Flamengo x Cruzeiro (21h45); quinta-feira (9): São Paulo x Chapecoense (20h00); Atlético MG x Atlético GO; Fluminense x Coritiba.

Classificação

1º, Corinthians (62); 2º, Santos (56); 3º, Grêmio (54); 4º, Palmeiras (54); 5º, Cruzeiro (51); 6º, Botafogo (48); 7º, Flamengo (47); 8º, Vasco (45); 9º, São Paulo (43); 10º, Bahia (42); 11º, Atlético PR (42); 12º, Atlético MG (42); 13º, Fluminense (42); 14º, Chapecoense (40); 15º, Coritiba (38); 16º, Sport (36); 17º, Vitória (35); 18º, Ponte Preta (35); 19º, Avaí (35); 20º, Atlético GO (27).

Pela 34ª rodada da série B, nessa terça-feira (7), o América MG venceu o ABC, em Belo Horizonte, por 2x0, e se igualou ao Internacional com 63 pontos, mas o time gaúcho, com uma vitória a mais (18 x 17), permanece na liderança. Na segunda-feira (6), o Internacional empatou por 2x2 com o Luverdense, em Lucas do Rio verde (MT). Restam agora quatro rodadas para o fim do campeonato, com 12 pontos para disputar.