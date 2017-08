Corinthians defende hoje liderança contra o Atlético mineiro

O Corinthians (41 pontos) defende a liderança da série A do campeonato brasileiro nesta quarta-feira (2), em Belo Horizonte, contra o Atlético mineiro, 10º colocado, no principal jogo da rodada. O time paulista lutará também para manter uma invencibilidade de 32 jogos este ano, dos quais 17 no campeonato brasileiro.

No último jogo, o Corinthians empatou com o Flamengo por 1 x 1, em casa, e manteve a vantagem de oito pontos sobre o Grêmio (33), segundo colocado, que enfrenta o lanterna Atlético Goianiense (12), no campo do adversário. Já o Santos (31), terceiro do G4, recebe o Flamengo (29), quinto lugar, no Pacaembu.

Flamengo e Santos repetem o jogo que disputaram pela Copa do Brasil na última quarta-feira (26), na Vila Belmiro. O Santos venceu por 4 x 2, mas foi o Flamengo quem se classificou para as semifinais, em que vai enfrentar o Botafogo, por ter vencido a primeira partida, no Rio, por 2 a 0. O jogo foi motivo de polêmica: depois de marcar um pênalti contra o Flamengo, o juiz Leandro Vuaiden anulou a decisão, o que revoltou o time e a torcida santistas.

A programação completa da 18ª rodada é a seguinte: nesta quarta-feira, Sport x Fluminense; Chapecoense x Bahia; Atlético MG x Corinthians; Vitória x Ponte Preta; Botafogo x Palmeiras; Santos x Flamengo; Atlético x Grêmio. Quinta-feira (3): São Paulo x Coritiba; Atlético PR x Avaí e Vasco x Cruzeiro.

Na segunda-feira (31), o Atlético PR derrotou o Vasco por 1 x 0, gol de Ribamar, e deixou a zona de rebaixamento, subindo para o 14º lugar, com 20 pontos. Em seu lugar (17º) entrou o Coritiba, com 19 pontos. O Vasco continua em 8º, com 23 pontos.

Veja Também

Comentários